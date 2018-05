Bestelauto in vlammen op in Karel Doormanstraat Bergen op Zoom

'Allemaal paarden­volk' op 115e Concours Hippique in Bergen op Zoom

21 mei BERGEN OP ZOOM - Kinderen vermaken zich op het springkussen of maken een ritje op de pony's. De zon schijnt, de kindjes van Boogie Down laten een vrolijk en energiek dansje zien en op het Vip-deck houdt een enkele dame met hoed op het Ascotgevoel in stand. Maar de toeschouwers van het Concours Hippique in Bergen op Zoom komen vooral voor de paarden, zo blijkt bij een rondje langs de wedstrijdbanen.