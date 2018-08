Bespiegelingen over Esperanto Monument Bergen op Zoom

Fransen en Edens zijn van de beeldenwacht in Bergen op Zoom. Die wacht bestaat in totaal uit zes mensen die gezamenlijk ongeveer honderd beelden in Bergen op Zoom onderhouden. Dat juist nu het Esperanto Monument onder handen wordt genomen is niet toevallig. Tijdens Kunsten in de Monumenten (KidM) in het weekeinde van 8 en 9 september neemt het monument een centrale plek in.