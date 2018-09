Besmettelijke konijnenziekte maakt tientallen slachtoffers in West-Brabant: zo mankeren ze niks, zo zijn ze dood...

STEENBERGEN - Zo mankeren ze niks, zo liggen ze dood in hun konijnenhok. De zeer besmettelijke konijnenziekte RHD maakt de laatste dagen tientallen slachtoffertjes in West-Brabant.

Epidemisch

Dierenartsen adviseren nog gezonde konijnen te laten inenten voordat het epidemische vormen aanneemt. En hobbydieren vooral niet te voeren met vers geplukt bermgras of paardenbloemen uit de wei.

,,Konijnen krijgen deze verbloedingsziekte via direct contact, maar bijvoorbeeld ook via de plas van een besmet wild konijn. Het kan zelfs via kleding van mensen worden overgebracht", waarschuwt Marnix Snijder van de Dierenartsenpraktijk Steenbergen.

Te laat

Hij en zijn collega's signaleren de voorbije dagen tientallen slachtoffers. In Kruisland, Dinteloord, De Heen, Steenbergen zelf: ,,Als leek zie je er er niet zoveel aan. Het zijn bloedinkjes, vaak in de mond. Vaak worden ze sloom, maar het gaat vreselijk snel. 's Ochtends is er niks aan de hand, 's middags tref je ze in één keer dood. Met antibiotica doe je niks: als ze het hebben, ben je feitelijk al te laat."

RHD

De konijnenziekte RHD (Rabbit Haemorrhagic Disease) wordt ook wel VHD of VHS genoemd. Net als de gevreesde myxomatose heerst het virus met golven. Het was een paar jaar rustig, maar het virus duikt nu ineens op in twee varianten. Voor variant 1 én myxomatose is een vaccin afdoende. Voor variant 2 van RHD is een tweede enting noodzakelijk. Met die twee spuitjes is het konijn een jaar veilig voor deze virussen.

Spuitjes

Praktijken in de regio rekenen doorgaans ongeveer veertig euro voor die twee spuitjes. Wie met meer konijnen komt, is per knager gemiddeld goedkoper uit.

Emotioneel