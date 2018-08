Beschonken vrouw (63) uit Bergen op Zoom sluipt door tuin buren en steekt tuinmeubel in brand

update Ondernemer uitgebrand gasbedrijf in Bergen op Zoom laat zich niet uit het veld slaan: 'Maandag draaien we weer''

18 augustus BERGEN OP ZOOM - Het is een bedroevend beeld. Hopen verwrongen staal. Een zwartgeblakerd stinkend karkas. Na de hevige brand van vrijdagavond is er weinig over van het bedrijfspand van Voets Yellow Gas aan de Oude Moerstraatsebaan in Bergen op Zoom. Maar eigenaar Mike de Bruyn laat zich niet uit het veld slaan. ,,Maandag draaien we weer.''