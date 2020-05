Beschonken bestuurder vliegt uit de bocht tijdens racewedstrijd in Bergen op Zoom

Boulevard Bergen op Zoom weer open: ‘Maar als het nodig is zetten we ‘m dicht’

25 mei BERGEN OP ZOOM - Parkeren bij zwembad De Schelp? Ga je gang! Het stopverbod op de Boulevard in Bergen op Zoom is per direct opgeheven. En na Pinksteren volgt het stopverbod op de Bemmelenberg in recreatiegebied De Heide. Dat heeft de gemeente maandag bekendgemaakt.