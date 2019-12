Beschonken automobilist ‘s ochtends van weg geplukt in Bergen op Zoom

Slechte weer speelt Foodstoet Bergen op Zoom parten

15 december BERGEN OP ZOOM - Foute kersttruien, knapperende houtvuurtjes en koortjes die kerstliedjes zingen: je zou van minder in de kerststemming raken. Maar het weer gooit roet in het eten. Foodstoet Kerst op de Kaai heeft er het afgelopen weekend behoorlijk last van gehad.