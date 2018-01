Beroepen naspelen in Gouvernement Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Een beroepenspeelplaats in het Gouvernement in Bergen op Zoom. Waar kinderen beroepen kunnen naspelen (politieagent, verpleegster, brandweerman). Dit concept is een succes in Moskou en London, Bergen op Zoom hoopt het ook binnen te halen dit jaar. Als eerste Nederlandse stad.

,,Ik verwacht in januari het rond te krijgen. Ik heb me hier zelf mee bemoeid. En heb die ondernemer benaderd. Zo zijn we in gesprek geraakt'', zegt wethouder Patrick van der Velden. Meer wil hij op dit moment nog niet zeggen.

Zwijgen

Dat Bergen op Zoom probeert een toeristische trekker van formaat binnen te halen voor de binnenstad is geen geheim. Al maanden wordt er achter de schermen aan gewerkt. Dit jaar moet de doorbraak komen. Tot nu toe zweeg iedereen over wat er dan precies als trekker wordt beoogd. ,,Ik heb tegen iedereen gezegd: we werken er low profile aan'', vertelt Van der Velden nu.

Te huur. De benedenverdieping staat al tijden leeg. © Jan van de Kasteele In het onderzoek naar de horeca dat vorige week uitlekte verklapt de maker, Van Spronsen & Partners, het plan: een beroepenspeelplaats. In het leegstaande Gouvernement.

En dat strookt met de jongste rapportage van het Binnenstadslab over het reanimeren van de binnenstad: ,,We zijn hard op weg met een internationaal opererende leisurepartij om een toeristische trekker in de binnenstad te vestigen. Het gaat om een voor Nederland nieuw concept dat zowel aantrekkelijk is voor de eigen inwoners als voor inkomend toerisme. Het kan een belangrijke impuls geven aan het toch al groeiende binnenstadsbezoek en kan een vliegwielfunctie vervullen voor de verdere vitalisering van de binnenstad.''

Neergang

Het Binnenstadslab is door de gemeente in het leven geroepen. De organisatie probeert van alles om Bergen op Zoom op de kaart te zetten, de neergang van vooral het centrum tegen te gaan.

Quote Ouders bezoeken graag een stadje, kinderen niet Binnenstadslab

Het plan voor de beroepenspeelplaats is blijkens de rapportage heel concreet: ,,Het streven van de ondernemer achter deze trekker is om in de meivakantie open te gaan voor het publiek.''

Bergen op Zoom wil de leukste binnenstad van Nederland worden voor kinderen. Dat plan kwam vorig jaar naar buiten. De pratende vuilnisbakken, de Big Belly's, was een eerste invulling. ,,Geen enkele stad in Nederland en voor zover bekend zelfs geen enkele stad ter wereld heeft deze positie geclaimd'', aldus de rapportage.

Zeeland

Het Binnenstadslab ziet vooral kansen om toeristen uit Zeeland bij slecht weer naar de stad te lokken. ,,Ouders bezoeken graag een stadje, kinderen niet. Door de binnenstad leuk te maken voor kinderen vergroten we de kansen dat ze Bergen op Zoom bezoeken'', is de gedachte van het Binnenstadslab.

Gesloten! Alleen Basic-Fit zit nog in het gebouw. © Jan van de Kasteele De jongste rapportage over de ontwikkelingen in de binnenstad van Bergen op Zoom komt volgende week ter sprake in de gemeenteraad.

Als Bergen op Zoom inderdaad een beroepenspeelplaats weet binnen te halen, slaat de stad twee vliegen in een klap: een toeristische trekker, maar ook een invulling voor het al jaren leegstaande Gouvernement. Dit monument is in de jaren negentig van de vorige eeuw verbouwd tot winkelcentrum, maar nooit een succes geworden. Aanvankelijk was het gevuld met een kapper, bakker, lunchroom, boekhandel en Le Cadeau. Maar die ondernemers liepen al snel weg. Sportplaza en Duthler kwamen er voor in de plek. Maar ook die vertrokken weer. Alleen Basic-Fit bevolkt nu de eerste verdieping.

Hospitaal

Het monument was ooit de zetel van de Gouverneur, maar Bergenaren kennen het vooral als militair hospitaal. Die functie had het monument tot ver in de vorige eeuw.