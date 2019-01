Bergse woonwagenbewoners kunnen nu standplaats kopen

BERGEN OP ZOOM - Woonwagenbewoners in Bergen op Zoom kunnen hun standplaats onder voorwaarden kopen. Veel bewoners hebben daar interesse in.

Dat bleek op een bijeenkomst voor de bewoners van woonwagens die de gemeente heeft gehouden. ,,Negentig procent van de aanwezigen gaf aan de standplaats best te willen kopen. Maar ze wilden er wel eerst meer van weten”, stelt wethouder Patrick van der Velden. Tot op heden was altijd sprake van een huurovereenkomst.

Taxatie

Bewoners die interesse hebben in koop kunnen zich melden bij de gemeente. ,,Dan voeren wij een taxatie uit. Die kan per standplaats verschillend zijn", zegt Van der Velden. ,,Ook wordt bodemonderzoek gedaan en wordt gekeken of er nog sprake is van asbest op de schuurtjes bijvoorbeeld.”

Verder is de wachtlijst voor woonwagenstandplaatsen aangepast. Sinds 1 januari betaalt iedereen die op de wachtlijst staat, 17,50 euro per jaar. Voorheen was het gratis. ,,Dat is om een goede lijst te krijgen, waar alleen mensen op staan die echt interesse hebben in een standplaats.” Ook mensen buiten Bergen op Zoom mogen zich inschrijven op de wachtlijst. Het puntensysteem wordt daarop aangepast. Iemand die al op een woonwagenlocatie in Bergen op Zoom woont heeft de grootste kans een standplaats te krijgen. Wie van buiten Bergen op Zoom komt zal langer moeten wachten omdat je dan minder punten krijgt. Bovendien moet je dan ook aan kunnen tonen dat je vader of moeder op een woonwagenlocatie in Bergen op Zoom woont.

Mantelzorg