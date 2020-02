Bergse wijk Fort-Zeekant bloeit weer helemaal op

Zo'n vijftien bakken staan verspreid over het testterrein van Stadlander. Moestuinen, bloembakken en een bloemenweide moeten de wijk Fort-Zeekant meer kleur op de wangen geven.

,,Vanuit Stadlander vinden wij groen heel belangrijk. Wat er nu staat, is eigenlijk nog maar het begin van ons project. Iedere wijkbewoner mag bij ons wat laten groeien als ze willen", vertelt Jeffrey Verweij namens Stadlander. ,,De aftrap moet nog gebeuren, die volgt eind maart pas, de bewoners worden hierover nog ingelicht. Er is al een hoop werk verricht, zo zijn er de laatste maanden al tekenen van leven op het terrein geweest."

Leefplezier

,,We hebben bij de bewoners van Fort-Zeekant gevraagd wat er bij hen leeft en wat we als woningcorporatie kunnen doen om het leefplezier te verbeteren", vervolgt Verweij. ,,Daaruit is dit tuinproject voortgekomen. We zitten met het testterrein op een mooie centrale plaats midden in de wijk waar veel bewoners samenkomen. Als het project aanslaat, kan het meegenomen worden in het nog te ontwerpen park. In de herontwikkelingsplannen van Fort-Zeekant is namelijk een park opgenomen."

Quote Zo zijn er de laatste maand al tekenen van leven op het terrein geweest. Jeffrey Verweij, Stadlander

Wie in de wintermaanden het veld is gepasseerd, heeft allerlei gele violen verspreid over de tuin in volle bloei zien staan. ,,In het voorjaar komen de geplante narcissen naar boven. Eind maart willen we de moestuinbakken in gebruik gaan nemen. In maart of april willen we de bloemenweide inzaaien, waarmee een mooi park ontstaat waar continu leven te vinden is.

De plannen slaan volgens de projectleider al dusdanig goed aan, dat er al is gekeken naar eenzelfde project in de aangrenzende wijk Warande. ,,Dat moet op de plek komen waar voorheen de Warandeflat stond", licht Verweij toe. ,,Dat terrein blijft namelijk nog een tijdje braakliggen en is beschikbaar gesteld voor een tijdelijk project in de wijk."