Bergse wethouders betalen te veel uitbetaalde salaris terug

OM: Agent schoot geoorloofd verwarde man (27) uit Halsteren in been die overleed aan eigen verwondin­gen

14:19 HALSTEREN - Bij het ernstige incident waarbij in het voorjaar een 27-jarige man uit Halsteren overleed, werd geoorloofd in zijn been geschoten. Dat oordeelt het Openbaar Ministerie dinsdagmiddag na onderzoek van de rijksrecherche.