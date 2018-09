Bergse wethouder Arjan van der Weegen thuis met burn-out

Vechtsport­le­gen­de Ernesto Hoost komt naar Steenber­gen

7:56 STEENBERGEN - Viervoudig K-1-wereldkampioen vechtsporter Ernesto Hoost komt op 10 september naar Sportcentrum de Knotwilg voor een seminar. De twee uur durende bijeenkomst zal vooral gaan over het thaiboksen, de basis van wat later kickboksen is geworden. De avond wordt georganiseerd door Fight Centre Chahma, een sportschool die lesgeeft in het thaiboksen.