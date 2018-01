Bergse VVD ‘onthutst’ over onderzoek naar horeca

BERGEN OP ZOOM - De VVD-fractie in Bergen op Zoom plaatst grote vraagtekens bij het uitgelekte onderzoeksrapport over de plaatselijke horeca. Niet alleen de uitkomsten maar ook de wijze waarop de bevindingen tot stand kwamen roepen heel veel vragen op, stelt fractievoorzitter Gertjan Huismans. ,,Wij zijn onthutst.’’

Huismans is van mening dat de voornaamste conclusies van het adviesbureau Van Spronsen & Partners haaks op de praktijk staan. Het bureau komt tot de conclusie dat er tot 2022 amper ruimte voor uitbereiding van het aantal horecazaken is. ,,Ik krijg, ook van ondernemers, een heel ander beeld’’, zegt Huismans op basis van de vele Belgen die in Bergen op Zoom worden gezien.

Quote Heel gevaarlijk

om nu conclusie

te trekken Gertjan Huismans, VVD

De VVD-voorman wil de rapportage niet voetstoots gebruiken om beleid op te baseren. ,,In feite zegt het rapport: niks meer doen. Het lijkt me heel gevaarlijk nu die conclusie te trekken. Dat zou ons jaren terugwerpen.’’ Huismans zegt ‘graag diep in gesprek’ te willen met de andere fracties.

Uitlekken

De liberalen willen dat de officiële presentatie van het rapport wordt opgeschort. De VVD vraagt het college om de zaak in januari eerst op de agenda van de commissie Burger en Bestuur te zetten. ,,Daarnaast zijn wij verbaasd over het uitlekken van dit onderzoek’’, aldus Huismans.

Hij toont zich verrast dat het adviesbureau aan de slag is gegaan, terwijl de raad ook zelf brede overlegrondes over het onderwerp heeft gehouden. ,,Ik wist hier niet van, maar misschien heb ik iets gemist.’’ De VVD wil dat de politiek kijkt naar de wijze waarop onderzoek is gedaan. Ook vraagt de partij om inzicht in de kosten en de wijze waarop de opdracht is vergund.

Geld burger