Bergse VVD'er Gertjan Huismans na 'coup' binnen fractie: 'Ik was finaal van de kaart'

Dorstig weer: Evides levert 100 miljoen liter water extra door hitte en droogte

11:26 BERGEN OP ZOOM - Het is dorstig weer en dat merken ze bij Evides. Door de leidingen van het waterbedrijf, dat drinkwater levert in de Brabantse Wal, Zeeland en het zuidwesten van Zuid-Holland, stroomde afgelopen zondag 590.000 kubieke meter. Ter vergelijking, op zondag 17 juni toen het een graad of 18 was in Zeeland, stond de meter aan het einde van de dag op 494.000 kubieke meter. Een verschil van 96.000 kubieke meter ofwel bijna 100 miljoen liter water.