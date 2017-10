Bergse vrijgelaten, mannen nog vast voor hennepmoord in Ossendrecht

Te hard gereden en een slok op, hardleerse bestuurder twee keer gepakt in één nacht

14:41 BERGEN OP ZOOM – Een 27-jarige automobilist uit Bergen op Zoom is zondagavond en –nacht twee keer in aanraking gekomen met de politie. De eerste keer lapte hij de snelheidsregels aan zijn laars en later in de nacht werd hij aangehouden omdat hij met een slok op achter het stuur zat.