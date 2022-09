Bergse verenigingen moeten weg uit partycentrum Rozenoord: ‘Het baart ons zorgen’

Man krijgt zeven maanden cel, maar geen opname inrichting na diefstal potje vitamine­pil­len

BREDA - Een 40-jarige man is veroordeeld tot zeven maanden gevangenisstraf, nadat hij een potje vitaminepillen uit een winkel in Bergen op Zoom had gestolen. Maar hij wordt niet opgenomen in een inrichting voor veelplegers, zoals de officier van justitie had gevraagd.

2 september