Bergse verenigingen elders onder dak na sluiting Tapperij de Kroon

Uitbaters Els en Jaap van der Voort hebben twaalf jaar in Tapperij de Kroon gestaan. ,,Eind deze maand gaan we dicht, verder willen we er niets over kwijt", laten ze weten.

Verenigingen

Voor diverse verenigingen, waaronder een aantal dweilbandjes, biljartclubs, de Jitterbugs tent, een jazzband en popkoor Rise and Shine was het café hun thuisbasis. Er werd wekelijks gerepeteerd of gespeeld. ,,Al in juni hoorden wij dat het café in de verkoop ging", vertelt voorzitter en dirigente Ineke Roosenboom van het popkoor. ,,We hebben het even aangekeken. Bij verkoop wilden wij best blijven in De Kroon."

Café Bellevue

Toen in juli bleek dat er nog steeds geen koper was, zijn de verenigingen naar andere locaties gaan zoeken. Zo is de Jitterbugs tent met de Laurel & Hardy voorstellingen verhuist naar zalencentrum De Raayberg. ,,En wij zitten vanaf oktober in café De Bellevue aan de Antwerpsestraatweg", zegt Roosenboom. ,,We zijn blij dat we ook bij Bellevue op woensdag kunnen repeteren, dat is onze vaste avond." De hele maand september blijft het koor nog zingen in De Kroon. ,,Het is een fijne plek, we zijn er altijd goed verwend."