Bergse Vereniging Binnenstad blijft spitten en geeft niet op

BERGEN OP ZOOM - ,,We zijn in 1969 al op de maan geland. Dan moet het ook lukken om water in de Kaai te zetten, toch?'' Het is Piet Juten, voorzitter van de Vereniging Binnenstad, ten voeten uit. Die onverstoorbaarheid, weten dat je een lange adem nodig hebt, blijven spitten en niet opgeven, typeert de vereniging die zich al ruim 35 jaar opwerpt als kwaliteitshoeder van de Bergse binnenstad.

Lang niet iedereen in Bergen op Zoom is gecharmeerd van die onverzettelijkheid. Wie herinnert zich niet de slepende strijd tussen Vereniging Binnenstad en voormalig wethouder Ton Linssen over de glazen toegangsdeur van de bieb in 't Vierkantje. En, in het hier en nu, het juridische getouwtrek rond de versmarkt en verdere uitbreiding van de winkelvloeroppervlakte in De Zeeland.

Dwarsliggen

,,We liggen niet dwars om het dwarsliggen. Het zijn geen plaagstootjes; de Vereniging Binnenstad heeft een visie en handelt daarnaar'', aldus secretaris Flip Aertssen. Over De Zeeland: de versmarkt daar ziet er 'natuurlijk geweldig uit', maar de bewinkeling aan Van Konijnenburgweg/Markiezaatsweg is slecht voor de binnenstad, vindt de vereniging.

,,Aan de ene kant 1,5 miljoen uittrekken om het winkelhart uit het slop te trekken en aan de andere kant De Zeeland optimaal faciliteren. Het ontbreekt de gemeente aan visie én aan regie'', zegt Juten. Het stoort hem enorm dat de gemeente het eigen bestemmingsplan inzake De Zeeland 'met voeten treedt'. ,,Toestaan dat Gebri (eigenaar De Zeeland -red.) in een van de panden even een extra verdiepingsvloer legt waardoor er wéér winkelruimte bij komt.''

De lange adem van de Vereniging Binnenstad werd onlangs 'beloond' door een uitspraak van de rechter in Breda dat de vereniging toch belanghebbende is in die kwestie. Een belangrijke opsteker aangezien Vereniging Binnenstad in eerdere procedures over De Zeeland op dit punt juist de neus stootte.

Quote We liggen niet dwars om dwars te liggen Flip Aertssen De aanhouder wint (dus vaak) en die rol is het driekoppige bestuur van Juten, Aertssen en penningmeester René Reijnders op het lijf geschreven. Dat helpt tegelijkertijd om politiek Bergen op Zoom bij de les te houden. Toen een ontwikkelaar eind 2016 als een duveltje uit een doosje plannen lanceerde voor zorgwoningen op het terrein van de vroegere brandweerkazerne aan de Westersingel, schoot de Vereniging Binnenstad in actie. Ze belegde een bijeenkomst met de buurt die van niks wist. ,,Dat vond de gemeente niet fijn, maar het leidde er wel toe dat er discussie ontstond over de plannen, waarbij ook de politiek zich stevig roerde'', aldus Aertssen. De gang van zaken rond dit project illustreerde volgens Juten bovendien hoezeer de gemeente zich (soms) overlevert aan de wensen en grillen van ontwikkelaars.

Hoe groot het draagvlak in Bergen op Zoom is voor de Vereniging Binnenstad? En wie er, behalve het dagelijks bestuur, nog meer actief zijn binnen de club? ,,We hebben 120 leden die jaarlijks een tientje aan contributie betalen. Eens in de maand praten we met kerngroep van een man of tien door wat er allemaal speelt. Daar zitten vogels van allerlei pluimage bij: juristen, makelaars, verkeerskundigen, Fietsersbond, Stichting Stadsherstel; een heel breed gezelschap dus'', aldus Reijnders. De vereniging ziet zichzelf niet als actiegroep, maar juist als kwaliteitsbewaker en kritische gesprekspartner voor de gemeente. ,,We willen meepraten, als het moet op het scherpst van de snede. Dat is wel wat anders dan traineren en afschieten.''