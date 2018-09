Bergse verdachten van smokkel 510 kilo coke uit de cel

BERGEN OP ZOOM/DEN HAAG - Vier mannen uit Bergen op Zoom die worden verdacht van de smokkel van 510 kilo cocaïne via een bedrijf in 's Gravenzande kunnen hun proces in vrijheid afwachten. De vier zijn deze week samen met drie andere verdachten uit onder meer Hansweert op vrije voeten gesteld door de rechtbank in Den Haag. Dat gebeurde omdat een inhoudelijke behandeling nog lang kan duren.

Volledig scherm De lading van 510 kilo cocaïne zat verstopt tussen ananassen uit Costa Rica. © Politie

De Bergse verdachten zijn Mohamed B. (31), Wassin A. (20), Jeroen G. (26) en Peter H. (35). Ze werden 8 mei aangehouden voor de smokkel van de partij cocaïne uit Costa Rica met een straatwaarde van 20 miljoen euro. De drugs werden met een vrachtwagen van de Rotterdamse haven naar een bedrijf in 's Gravenzande worden vervoerd.

Roosendaal

De verdachten wilden de vrachtwagen volgens de politie laten stoppen om de chauffeur te gijzelen en de lading ananassen met de coke over te laden in een eigen truck, die was gehuurd in Roosendaal.

Koelcel

Toen dit plan om onbekende redenen mislukte, zouden de verdachten hebben besloten de drugs dan maar 's avonds uit de loods in 's Gravenzande te halen, 'desnoods met geweld'. Eén verdachten had zich daartoe al stiekem in de koelcel met de lading laten insluiten. Het bedrijf wist volgens justitie niks van de zaak af.

Criminele bazen

Het Openbaar Ministerie denkt met de actie niet de grote criminele organisatoren van de drugssmokkel te hebben gepakt, maar de 'uithalers': mensen die in opdracht van criminele bazen de drugs uit de deklading halen.

Afgeluisterd

Duidelijk is uit het dossier dat de politie de Bergse verdachten al geruime tijd nauwlettend in het oog hield en dat ze wist dat er coke aan kwam. Zo werd onder meer de telefoon van Jeroen G. afgeluisterd, de man die in Roosendaal de truck had gehuurd. De politie hoorde hem in een telefoongesprek met zijn vriendin zeggen dat 'het pakket niet op de geplande plaats aankomt'.

'Geen zware criminelen'