Bergse uitverkoop zet archeologen op straat: ‘We zijn terug bij af’

BERGEN OP ZOOM - Terug bij af. In den Scherminckel dreigt binnenkort weer dakloos te worden. Het onderkomen van de amateur-archeologen in het voormalige politiebureau aan de Wassenaarstraat komt in gevaar nu de gemeente het pand te koop zet. ,,Het wordt voor ons heel moeilijk.”

Dat zegt voorzitter Stephan Asselbergs. Wethouder Barry Jacobs presenteerde woensdag een lijst met zestien panden die hij graag wil verkopen. Als de gemeenteraad er tenminste mee instemt. Op die lijst ook het voormalige politiebureau.

De verkoop komt niet als een verrassing voor de amateurarcheologen. Maar is wel vervelend, wil Asselbergs zeggen. De archeologen hebben er expositieruimtes. En ontvangen groepen en schoolklassen. ,,We zitten nu antikraak sinds een jaar of drie. Als we hier weg moeten, waar komen we dan terecht. Dan zijn we weer dakloos.” Tot 2014 zaten de archeologen zo'n veertig jaar in de Gevangenpoort. Daar moesten ze weg vanwege renovatie. En zaten erna jaren zonder eigen stek.

Uit het zicht

Quote Het wordt voor ons heel moeilijk, straks zijn we weer dakloos Stephan Asselbergs, In den Scherminckel Een ander pand vinden is lastig, zeker nu de gemeente vastgoed afstoot. Daarmee dreigt de archeologie uit het zicht te verdwijnen, vreest Asselbergs. ,,Het Markiezenhof doet er ook niks meer aan. Waar wil je dan nog iets van het verleden van de stad laten zien.”

In de kelder van het gebouw aan de Wassenaarstraat bevindt zich ook het omvangrijke gemeentelijk archeologisch depot. Ook daar moet een andere plek voor komen zegt wethouder Jacobs. In de kelder bevindt zich de schatkamer van de stad, de grote collectie bodemvondsten van de voorbije decennia. Waardoor de geschiedenis van de stad in een ander daglicht kwam te staan.

Veel kritiek

Quote Rijke verleden van de stad verdwijnt uit zicht Vorig jaar presenteerde de gemeente al een lijst met tien panden voor de verkoop. Daarop kwam veel kritiek omdat er vooraf niet met gebruikers/huurders over was gepraat. Nu is dat wel gebeurd. De nieuwe lijst vrijwel identiek aan de vorige plus een aantal extra objecten.

Zo houdt het college onverminderd vast aan de verkoop van synagoge aan de Koevoetstraat. Al is er waardering voor het initiatief van de Stadsgidsen. Die zoeken naar een manier om het gebouw toch in handen van de gemeente houden. Maar beheer en onderhoud door een zelfstandige organisatie te laten doen.

Zestien panden

Verder komen te koop Blokstallen 3, Hof van Ram in Halsteren, de midgetgolfbaan, molen de Twee Vrienden, het parkkeetje Zuidzijde Zoom, het kleine spuihuisje, het sterfhuisje aan de Dorpsstraat, een bouwkavel aan de Beeklaan en eentje aan de Steenbergseweg in Lepelstraat, de dependance van de gemeente aan Plein 13, Coehoornparkstraat 4 en Burg. van Hasselstraat 7, Kortemeestraat 18 en het leegstaande politiebureau aan de Jacob Obrechtlaan.

Hof van Ram

Volgens Wout Huijgens wil heemkundekring Halchterth nog altijd Hof van Ram in eigendom krijgen. Gesprekken daarover zijn er al geweest. Verder praten kan pas als de gemeenteraad akkoord is met de lijst van zestien panden en kavels.

Voor molen De Twee Vrienden op Borgvliet wordt bekeken of er een stichting is op te richten. Die de molen in handen krijgt. ,,Daarover praten we op dit moment met de gemeente”, zegt vrijwillig molenaar Ab de Laater er over.