Bergse toekomstplannen in prullenbak; Auvergnepolder is breekpunt

Circus in Bergen op Zoom zamelt geld in voor Limburg: ‘We weten hoe het is om in nood te zitten’

19 juli BERGEN OP ZOOM - Ze mogen eindelijk weer: Circus Barani staat vanaf 28 juli weer op evenemententerrein Kijk in de Pot in Bergen op Zoom. Ze maken gelijk van de gelegenheid gebruik om geld in te zamelen voor de waterramp in Limburg.