Bergse tiny houses: Klein, luxe en energie-neutraal wonen voor expats

Het bijzondere aan de woningen is de bouwstijl. Eind augustus waren namelijk pas de eerste tekenen van bouw te zien en na vierentwintig uur was een pand ook meteen grotendeels klaar. Het zijn namelijk prefab-elementen. In de werkplaats van Capp BV werden ze gebouwd, op de Keplerstraat hoefden ze 'alleen' als een puzzel in elkaar gezet te worden.

Isoleren

Niet laatste project

Voor Capp BV was dit het eerste grote project, maar zeker niet de laatste. "Er zijn ook plannen om in 2019 iets in Bergen op Zoom te doen. Verder kunnen we in principe in heel Nederland aan de slag. Het buitenland is lastiger, aangezien ieder land weer een ander bouwbesluit heeft, andere voorwaarden waar een huis aan moet voldoen."