Bergse Syriër vast voor terrorisme

BERGEN OP ZOOM - Twee Syrische vluchtelingen van 23 en 26 jaar zijn afgelopen dinsdag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij terroristische misdrijven in Syrië. Ze werden aangehouden in Bergen op Zoom en Arnhem.

Justitie verdenkt de mannen ervan in de periode 2012-2015 te hebben gevochten bij Jabhat al-Nusra, een terroristische organisatie die gelinkt is aan Al Qaida . De twee zijn in 2015 gezamenlijk naar Nederland gereisd.

Burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom reageert opgelucht. “Ik ben blij dat hij opgepakt is. In september werd ik van zijn aanwezigheid in Bergen op Zoom op de hoogte gesteld. De recherche heeft de man goed in de gaten gehouden.”

Strak gecontroleerd

Volgens Petter is Bergen op Zoom alert op eventuele problemen met vluchtelingen. “Tot nu toe wordt de Syrische gemeenschap strak gecontroleerd”, aldus Petter.

De burgemeester kan niet zeggen hoe groot de Syrische gemeenschap in zijn stad is. “Daar kan ik geen uitspraken over doen. We doen regelmatig navraag binnen de gemeenschap. Nader onderzoek is raadzaam.”

Nog twee andere Syriërs werden aangehouden in Diemen en Wageningen. De laatste man zou valsheid in geschrifte hebben gepleegd en werd volgens justitie in oktober door de drie andere verdachten naar Nederland gesmokkeld. Hij vloog vanuit Kreta naar Nederland. De man reisde op naam van de Arnhemse verdachte

Hennepkwekerij

De politie doet onderzoek naar in beslag genomen telefoons, chatberichten en foto’s waarop zij gewapend te zien zijn in het strijdgebied. Beiden kwamen in de zomer van 2017 in beeld door informatie van de AIVD. Op een toenmalig woonadres van een van de mannen in Oosterhout werd een hennepkwekerij aangetroffen en ontmanteld. Bij de verdachte in Arnhem is deze week vier kilo hennep in beslag genomen.

De rechter-commissaris in Rotterdam heeft vrijdag drie van de vier verdachten voor twee weken in bewaring gesteld. De gesmokkelde vluchteling is niet voorgeleid. Zijn inverzekeringstelling is in het belang van het onderzoek door de officier van justitie van het Landelijk Parket met drie dagen verlengd.

Salafistisch

Het salafistische Jabhat al-Nusra was van begin 2012 tot begin 2017 actief op het Syrische strijdtoneel en telde ongeveer 15.000 strijders. Ze waren lange tijd zeer succesvol. Volgens schattingen bestaat of bestond een derde van het ‘leger’ uit buitenlanders, waarvan velen uit Europa komen. De groep heeft dezelfde overtuigingen als IS, maar is minder radicaal in de uitvoering ervan. Al-Nusra beheerst nu nog een relatief klein gebied in het noordwesten van Syrië.

De AIVD zegt dat er ongeveer 285 personen met jihadistische intenties zijn uitgereisd naar de oorlog in Syrië en Irak. Een derde van hen zou vrouw zijn. Het leeuwendeel is aangesloten bij IS, een klein deel bij Al-Nusra. Van het aantal uitreizigers zijn circa zestig personen omgekomen en ongeveer vijftig mensen teruggekeerd.