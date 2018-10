Bergse statushouders kijken hun ogen uit tijdens rondleiding door Bergen op Zoom

Myriam kijkt haar ogen uit in de Bergse kerk, zoals ze dat eerder in de ochtend deed in de Franse tuin van het Markiezenhof. In een mengeling van Engels en Nederlands vertelt ze over haar gevoelens. ,,Alles klopt hier. Het is mooi.'' Tijdens de rondleiding in de Gertrudis is haar kort uitgelegd hoe het zit met de verschillen tussen de katholieke en protestantse kerk. En dat we daar elkaar niet meer de hersens voor inslaan, sinds een eeuw of wat. Voor Myriam is het niet vanzelfsprekend. ,,Die houding hebben we nodig in de wereld.''