Bergse stadswandeling gaat voorlopig niet door

,,De Veiligheidsregio bestempelt de stadswandeling als evenement en daarom is het niet toegestaan", zegt woordvoerder Erwin Stander die er meteen aan toevoegt dat de Veiligheidsregio zelf aan het twijfelen is gebracht.

Stadswandeling is een van de weinige coronaproof uitjes

De stadswandelingen zijn in veel steden een begrip in coronatijd en een van de weinige uitjes die coronaproof kunnen. ,,Woensdag bekijkt de Veiligheidsregio opnieuw of er geen manier is waarop de wandelingen wel door kunnen gaan.” De gemeente is daar groot voorstander van. ,,Hier in Bergen op Zoom liep het juist heel goed, er werd op een verantwoorde manier gewandeld”, stelt Stander.