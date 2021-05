Bergse sportschool helemaal in het teken van fietsen: ‘Net of je echt op een berg fietst’

Informatie­bord­jes van natuurge­bied gestolen: ‘Juist in het broedsei­zoen enorm belangrijk’

18 mei BERGEN OP ZOOM - ,,Zulke gekkigheid heb ik nog niet meegemaakt,” zegt boswachter Erik de Jonge. Het was voor hem een bijzondere meivakantie in de natuurgebieden op de Brabantse Wal. Bijna elke dag werden er tientallen dure informatiebordjes weggehaald. Na lang speuren werd bekend wie hier verantwoordelijk voor was.