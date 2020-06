Bergse scoutingclubs bezorgd over voortbestaan activiteiten

Forum bezorgd over integri­teit bij Bergse bezuini­gings­ope­ra­tie

18 juni BERGEN OP ZOOM - Forum voor Democratie in de Brabantse Staten wil dat commissaris van de Koning Wim van de Donk zich uitspreekt over de betaalde aanstelling van de voormalige informateurs Ad Verbogt en Arjan van der Weegen als begeleiders voor het uitwerken van de enorme bezuinigingsoperatie. De partij vreest dat de integriteit hiermee in het geding is.