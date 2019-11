Bergse school stuurt stuntende vuurwerkleerlingen weg

Twee nachten na elkaar brandstich­ting in Steenber­gen-Zuid: ‘Het is triest’

26 november STEENBERGEN - Na relatief rustige maanden in Steenbergen-Zuid is er zowel in de nacht van zondag op maandag als in de nacht van maandag op dinsdag een auto in brand gestoken. ,,Het is een triest iets”, aldus Eduard Tonissen, voorzitter van de buurtpreventie Steenbergen-Zuid.