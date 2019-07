Bergse scholenfusie verloopt moeizaam: Roncalli trapt op de rem

,,Dat had meerdere redenen”, legt voorzitter Willem de Weert van de mr uit. In die raad zitten zowel personeel van de school, ouders, als leerlingen. ,,Het Daltononderwijs van de school was niet meegenomen in het plan. We konden dat later wel inbrengen, maar dat vonden we te weinig.” Dat onderwijs houdt in dat leerlingen kunnen leren in eigen tempo.