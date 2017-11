Bergse scholen in de kramp over krimp: forse leerlingendaling tot 2032

De openbare regionale scholengemeenschap 't Rijks is met 2550 leerlingen veruit de grootste in Bergen op Zoom. Rector Leon de Rond is het meest openhartig. In tegenstelling tot Roosendaal waar Gertrudis en Norbertus fuseren, gelooft hij in het overeind houden van de vier Bergse scholen. Dat wil hij ook omdat ouders en leerlingen daarmee veel te kiezen hebben.



,,Alle vier de scholen hebben een eigen profiel. 't Rijks hecht veel waarde aan structuur en ritme, coacht leerlingen naar zelfstandigheid, maar geeft ook ruimte aan talent in de vorm van bijvoorbeeld sportklassen, technasium en het tweetalig gymnasium. Roncalli is een echte Daltonschool, terwijl 't Moller sterk is in digitalisering. Het Juvenaat is het enige categoraal gymnasium. Dat is voor een stad als Bergen op Zoom een rijk aanbod.''



Voorwaarde is wel, aldus De Rond, dat er gericht samengewerkt gaat worden. ,,Het trainen van leraren, bijvoorbeeld voor het passend onderwijs, kan op Bergs niveau. Dat hoeven we niet allemaal apart te doen.'' Het uitwisselen van docenten is ook goed. Stel dat er weinig leerlingen zijn voor een bepaald vak op de scholen. Waarom die leerlingen dan niet in één groep voegen?''