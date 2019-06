Bergse schilder Mart Franken maakt kans op plek in Rijksmuseum: ‘In het Rijksmuseum hangen, dat is best stoer’

BERGEN OP ZOOM - Uit maar liefst 8.390 inzendingen is het werk geselecteerd. Met mogelijk straks een plekje aan de muur tijdens de grote zomertentoonstelling Lang Leve Rembrandt in het Rijksmuseum. Mart Franken is er eigenlijk best trots op, nu al, voordat de jury het definitieve oordeel velt. ,,In het Rijksmuseum hangen, dat is best stoer.''

Eigenlijk is het een uit de hand gelopen grap. Maar daar heeft de selectiecommissie geen weet van gehad. Franken maakte het werk al jaren geleden, in een cursus oude technieken voor zijn leerlingen. ,,Ik wilde laten zien hoe je een oude meester kunt namaken.''

Het is een doek met een verhaal, in alle opzichten. Een leerling nam het werk mee naar het tv-programma Tussen Kunst en Kitsch. Even stond de wereld op z'n kop. Er werd gedacht dat het om een onbekend werk van een 19e-eeuwse meester ging. Zelfs de landelijke media doken erop. Franken kan er, zoveel jaar later, nog steeds smakelijk om lachen. ,,Het was drie weken oud.''

Vergeten

Sindsdien stond het werk vergeten in zijn atelier. Zonder titel, maar wel met veel stof. Dinsdag rijdt Franken er mee naar Amsterdam. Om het af te geven bij het museum. Een leerling zette hem op het spoor van de hommage aan Rembrandt in het Rijksmuseum.

Franken had er wel oren naar. Ook al omdat hij met zijn kleurrijk doek Strijenham de afgelopen maanden te zien was in de expositie de Lage Landen in het Markiezenhof, de reizende tentoonstelling met werk uit het depot van het Rijksmuseum. Franken werd daarvoor geselecteerd als hedendaags kunstenaar die met eigen blik naar de traditie van het landschap kijkt. Mogelijk maakt hij nu de stap naar het museum zelf. ,,Allemaal heel eerbare dingen.''

