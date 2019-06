Bergse Sandra Roefs gooide het roer om en werd stadsboerin: ‘Ik miste iets’

Het Adriano Huis in Bergen op Zoom officieel geopend door minister

17 juni BERGEN OP ZOOM - Maar liefst 39 zorginstellingen heeft Adriano van binnen gezien. Steeds moest hij toch weer verhuizen. Als het goed is, hoeft dat niet meer. Gisteren is officieel het Adriano Huis geopend in Bergen op Zoom. Geen huis specifiek voor hem, maar voor alle Adriano’s van Nederland. Alle mensen met een complexe zorgvraag, die anders tussen wal en schip dreigen te raken. Het was de droom van Farid El-Khassim en Jelle Gillissen, die eindelijk uit is gekomen.