Bergse Roos Kuijpers (14) is wereldkampioene buikdansen

Bergen op Zoom - Ze is niet gauw tevreden over haar eigen dansresultaten, maar juist dat perfectionisme bracht de 14-jarige Roos Kuijpers uit Bergen op Zoom afgelopen zondag in het Duitse Duisburg een bijzondere titel: wereldkampioen Oriëntal Fusion, beter bekend als buikdansen.

,,Als het op dansen aankomt, ben ik streng voor mezelf'', licht de jonge danseres toe in haar eigen dansruimte in Bergen op Zoom, die haar ouders voor haar beschikbaar hebben gesteld, ,,maar ik ben ook best trots als ik kijk naar alles wat ik al bereikt heb.''

De tiener behaalde de wereldtitel tijdens de 25ste editie van het Dance Festival of Europe in Duisburg. Roos werd eerder al eens Nederlands kampioene en ze trad ook op in de Efteling. Nu mag ze zichzelf wereldkampioene noemen. Komend weekend wacht een nieuwe uitdaging als Roos op het podium staat tijdens het festival Essential in Maastricht, naast grote namen van rappers als Boef en Ronnie Flex. ,,Daar ben ik groot fan van, dus dat is te gek.''

Beetje vies

Of ze nog iets te wensen voor de toekomst overhoudt? ,,Eigenlijk heb ik alles al bereikt wat ik wilde bereiken, maar ik dans gewoon lekker verder. Mijn volgende doel is het imago van deze dans te verbeteren. Als ik mensen vertel dat ik aan buikdansen doe, kijken ze vaak een beetje vies. Daarom zeg ik dat niet meer. Ik vertel nu altijd dat ik aan Oriëntal Fusion doe, en als mensen dan verder vragen, leg ik uit wat het inhoudt. Buikdans, maar dan in allerlei vormen en met allerlei objecten, zoals belletjes, zwaarden of andere elementen.”

Elke dag traint Roos een uur. Haar moeder, die schuldig is aan Roos’ liefde voor deze dans, helpt haar naar een hoger niveau. ,,Mijn moeder deed al aan Oriëntal Fusion toen ik nog heel klein was. Ik ben een echt moederskindje, dus kon slecht zonder haar. Daarom nam ze me vaak mee naar de trainingen. Daar groeide mijn liefde voor deze dans uit tot wat het nu is.”

20171204 - Bergen op Zoom - Roos Kuijpers (14) uit Bergen op Zoom danst met zwaarden.