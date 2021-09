Bergse rapper David Hoefman zoekt balans tussen lichaam, ziel en geest

,,Sindsdien is er veel gebeurd. Ik heb mijn hbo-opleiding afgerond, mijn rijbewijs gehaald, kreeg een relatie, vast werk en ben vader geworden. Dat klinkt mooi, maar het was ook moeilijk daar een weg in te vinden. Ik kreeg een terugval.”



David heette in 2016 nog Zygmuntowicz. Inmiddels heeft hij de achternaam van zijn moeder aangenomen. De psychoses die hij sinds zijn 17de regelmatig had, daar is hij vanaf. ,,De destructiviteit is weg, maar mijn blowverslavingsvijand zit er nog steeds. Ik moet constant blijven focussen. Ik zing in Geduld over de altijd aanwezige psychische lijntjes voor verslaafden. Iemand anders zei ooit: 1 is te veel, 1000 is niet genoeg.”