Bergse raad roept wethouder Van der Weegen ter verantwoording over mediastunt Markiezenhof

Donderdag bleek het mysterieuze ingemetselde en mogelijk eeuwenoude boek, dat een maand eerder zou gevonden zijn tijdens de renovatie van het stadspaleis, slechts een reclamestunt te zijn.

Nepnieuws

Voorman Louis van der Kallen (BSD) heeft er geen goed woord voor over. ,,Het is misbruik maken een verhaal en de media. Het draait steeds meer om het effect in plaats van de inhoud. Een overheid dient eerlijker te zijn dan de paus. Eerlijk zijn is ook de hele waarheid, niet alleen stukjes. Ik vind dit gewoon niet kunnen." Ton Linssen van de gelijknamige Lijst is het roerend met hem eens. ,,Als overheid moet je geen nepnieuws in de wereld brengen, geen sprookjes of fabeltjes vertellen. Je krijgt het ook direct als een boemerang terug. Maak het publiek niets wijs. We moeten stoppen met deze onzin." John Voets (Steunpunt Bergen op Zoom): ,,Ik vind dit niet kloppen en ze moeten zich hiervoor verantwoorden."

'Op verkeerde been gezet'

Coalitiepartij GroenLinks is dezelfde mening toegedaan. ,,Ik vind dit een beetje een vreemde situatie. Het draait hier om een vage grens tussen nepnieuws en een campagnevorm. Maar ik ben op het verkeerde been gezet. Ik wil hierover met de wethouder (Van der Weegen) spreken, ook over de ethische kant van de zaak. Want nepnieuws mag niet door de overheid naar buiten worden gebracht." Fractieleider Evert Weys wil, 'ook gezien de ontstane commotie', in discussie met Van der Weegen. ,,Het is jammer dat het doel, het creëren van positieve aandacht, zo niet is bereikt. Daar moeten we het samen toch een over hebben en hier lessen uit trekken. Je wilt toch niet te boek staan als fake-nieuws verspreider."

'Creatief bedacht'