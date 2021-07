Bergse raad deelt zorgen ouders over twee scholen onder één dak: ‘Tijdelijk is tijdelijk’

Anniek krijgt net als tientallen andere dak- en thuislozen een prik: ‘Vreselijk als ik anderen zou besmetten’

29 juni BREDA/BERGEN OP ZOOM - Tientallen dak- en thuislozen uit West-Brabant lieten zich dinsdag vaccineren tegen het coronavirus. In Breda gebeurde dat in het grote vaccinatiecentrum Breepark, in Bergen op Zoom op de locatie aan de Wattweg. Anniek was één van de velen. ,,Ik vind het dom als mensen besluiten om zich niet te laten vaccineren.”