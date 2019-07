BERGEN OP ZOOM - De Bergse Queen-tribute band Crazy Little Things gaat de theaters in. Vanaf oktober 2020 zal de groep een seizoen lang in veel grote theaters van Nederland te zien zijn met een nog samen te stellen show.

Drummer/woordvoerder Jean-Paul Heck laat weten dat de groep in zee gegaan is met het gerenommeerde theaterbureau AT Next, bekend van de shows van onder meer Hadewych Minis, VOF De Kunst, Ellen ten Damme, Edwin Evers Band en de theaterprogramma's van Johan Derksen.

Scherpje randjes

,,Het bureau denkt groot en wij hebben er heel veel zin in. In het theater is het mogelijk ook songs te brengen die in het rockcircuit moeilijker liggen, zoals The Prophet's Song. Toch wil ik benadrukken dat Crazy Little Things ook gewoon de scherpe randjes zal blijven opzoeken. Het gaat wel degelijk een rock-'n-roll show worden, waar het pluche regelmatig onder het achterste zal knellen.”

De band start binnenkort aan de voorbereidingen. Heck: ,,Daar zal wellicht een regisseur bij betrokken worden. Zeker is dat de vintage Queen-shows uit de glorieuze rockjaren zeventig als voorbeeld zullen gaan gelden, al blijven wij als bandleden van Crazy Little Things precies wie we ook in de popzalen zijn: onszelf, zonder opplaksnorren, net zulke grote fans van de muziek van Queen als de mensen in de zalen.’’

Verhalen

,,In de productie zal zeker ook wat ruimte gemaakt worden voor een aantal verhalen. Ik zal over mijn ervaringen als interviewer van bandleden van Queen en over de komst van Brian May voor de uitreiking van de Sena European Guitar Award gaan vertellen. Maar ook weer niet te veel of te lang. Het motto blijft: Let the music do the talking.”