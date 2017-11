Bergse PvdA pleit voor betere verbindingen met Antwerpen

Video De steenmarter knaagt zich West-Brabant binnen

8:58 BERGEN OP ZOOM/BREDA - Ze waren er opeens. Een paar weken geleden. ,,Twee steenmarters", zegt Elina (34) uit Bergen op Zoom. ,,In het vogelvoederhuisje." En nee: ,,Hoe schattig ze er ook uit zagen, we waren er niet blij mee. We hadden op internet gelezen dat marters grote schade kunnen aanbrengen aan huis en auto."