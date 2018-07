Bergse poppodium Gebouw-T heeft jaarlijks 1,5 ton extra subsidie nodig

Sinds 2016 ontvangt het poppodium bovenop de reguliere subsidie van 226.000 euro 1,5 ton extra. Voorwaarde van de gemeenteraad destijds daarmee in te stemmen is dat de directie van Gebouw-T verbeteringen doorvoert om de exploitatie gezond te maken. Volgens zakelijk leider Gert-Jan de Koster is er de afgelopen jaren het nodige gebeurd. ,,Het aantal businessclub leden is fors gegroeid. Dit jaar verwachten we een verdere toename van het aantal leden. Ook op het gebied van sponsoring hebben we de nodige resultaten geboekt."

Quote Als je nu 15 minuten op de stoelen zit, dan word je daar vrij krakkemik­kig van. Via beter meubilair hopen we dat mensen langer blijven Gert-Jan de Koster

Zo is er een sponsordeal gesloten met de Rabobank voor dit en volgend jaar. De tapinstallatie is geautomatiseerd zodat er effectiever getapt wordt en zijn via andere organisaties subsidies binnengehaald. Bovendien komt er moderner meubilair en wordt de sfeer in het cafégedeelte verbeterd. ,,Als je nu 15 minuten op de stoelen zit, dan word je daar vrij krakkemikkig van. Via beter meubilair hopen we dat mensen langer blijven."

Grenzen in zicht

De Koster merkt dat, binnen de mogelijkheden die het poppodium heeft, de grenzen aan wat mogelijk is om extra inkomsten de genereren zoetjes aan zijn bereikt. ,,Als je ons afzet ten opzichte van andere poppodia, dan doen we het heel goed. We hebben een klein team en we halen al heel veel uit de markt. Alles staat in het teken van het werken naar een duurzame exploitatie, het zijn van een gezonde organisatie."

Commerciële activiteiten

Om die gezonde club te zijn en blijven is de extra 150.000 euro noodzakelijk. In de vorm van extra subsidie of het verruimen van de mogelijkheden van de gebruikersvergunning. ,,Nu mogen we bijvoorbeeld geen bruiloften of dergelijke houden. Dat staat onze vergunning niet toe. Als daar wel ruimte voor komt, dan kun je met commerciële activiteiten extra inkomsten binnen halen."

Nadelen