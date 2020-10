Bergse politiek zet vaart achter bezuinigingen: ‘begroting 2021 moet sluitend’

Die aanpassingen moeten in de begroting 2021 worden verwerkt stelde een meerderheid van de commissie deze week bij de behandeling van de begroting. Onder meer VVD, GBWP, CDA, D66 en Fractie Punt hebben daarvoor een opzet gemaakt.

Tekort van 10 miljoen

De begroting, zoals gepresenteerd door het college van B en W, laat de komende vier jaar nog een tekort zien van een slordige tien miljoen. In december komt er een eerste bezuinigingspakket dat het begrotingstekort wat moet indammen. Uiterlijk in 2024 moet, wat het college betreft, de begroting sluitend zijn. Dat duurt de politiek veel te lang.

Zorgkosten moeten naar beneden

Al bij de eerste bezuinigingsoperatie in december moet er 10 miljoen structureel op tafel liggen stelden onder meer VVD, GBWP, CDA, D66 en Fractie Punt. Dat de pijlen nu alleen gericht zijn op het cultuurbedrijf zint de partijen niet. Ook de kosten voor het Sociaal Domein, de zorg voor de kwetsbare inwoners, moeten rap naar beneden. De partijen willen nog voor december inzicht krijgen in de mogelijkheden om op die zorg te korten. Eerder is in het bestuursakkoord vastgelegd dat bij een forse overschrijding van het budget wachtlijsten in de zorg worden geaccepteerd.

In totaal 16 miljoen bezuinigen

Verder willen de partijen dat bijna 16 miljoen structureel wordt bezuinigd in plaats van de in het bestuursakkoord vastgestelde 15 miljoen. Het bedrag is met een miljoen verhoogd vanwege de inflatie en de salarisverhoging van de ambtenaren. De bezuiniging van zestien miljoen moet komend voorjaar gerealiseerd zijn zodat de begroting van 2022 een plus van minimaal 5 miljoen laat zien.

GroenLinks en PvdA, die niet hebben meegewerkt aan het voorstel, misten de mogelijkheid van belastingverhoging. ,,Het is de laatste knop waar we aan willen draaien, maar ik sluit niet uit dat het nodig is”, stelde Peter van den Ouden (GroenLinks).

Quote Bezuinigin­gen kunnen nu eenmaal niet allemaal even snel worden doorge­voerd Petra Koenders, Wethouder financiën

Wethouder van financiën Petra Koenders acht de voorgestelde wijzigingen niet haalbaar. ,,Bezuinigingen kunnen nu eenmaal niet allemaal even snel worden doorgevoerd. We werken aan een planning.” Bekeken wordt of het voorstel van de partijen zo aangepast kan worden dat bij het vaststellen van de begroting op 29 oktober ook het college zich er achter kan scharen.