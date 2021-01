Bergse politiek zet streep door belasting voor terrassen in coronatijd

Relatief rustig in West-Bra­bant, aanhouding in Bergen op Zoom: ‘Respect­loos, ik werk zelf nota bene in de zorg’

26 januari ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - De Mobiele Eenheid was dinsdagavond opnieuw zichtbaar aanwezig in de wijk Langdonk in Roosendaal. Ook bij het politiebureau stonden meerdere voertuigen van de eenheid paraat. Burgemeester Han van Midden van Roosendaal is opgelucht: ‘Het was uiterst rustig.’