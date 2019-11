Bergse politiek wil regie, tegenvaller voor college

UPDATE Verdachte van dood Bergse Lara Sint Jago hoort twaalf jaar cel tegen zich eisen

13 november BREDA/BERGEN OP ZOOM - Het Openbaar Ministerie heeft twaalf jaar cel geëist tegen Onno R., voor doodslag op zijn ex-vriendin Lara Sint Jago in Bergen op Zoom. De vraag die de rechters nu moeten beantwoorden is: was het een ongeluk of opzet?