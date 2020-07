Bergse politiek trekt aan noodrem: forse bezuinigingsoperatie loopt vertraging op

Een traplift van 5000 euro, of is een beugel van 300 euro genoeg?

8:00 HOOGERHEIDE - Omdat nieuwe uitvindingen in de zorg niet alleen ouderen in staat stellen langer zelfstandig te blijven wonen, maar ook kostenbesparend kunnen zijn, blijft de gemeente Woensdrecht tot en met 2023 zo’n 10.000 euro per jaar investeren in het innovatieve ‘Huis van Morgen’.