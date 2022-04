Bergse Peer Wittenbols wint opnieuw Annie M.G. Schmidtprijs: ‘Creativiteit is onkruid dat nooit zal vergaan’

Peer Wittenbols schreef toneelstukken, liedteksten, filmscripts, hoorspelen en dichtbundels. Tevens was hij twee jaar columnist voor De Volksrant en De Limburger. Zijn werk werd met diverse prijzen bekroond. De belangrijkste: kleinkunstprijs de Poelifinario in 2017 voor Spijkers 2 van Joost Spijkers, in 2014 én 2022 de Annie M.G. Schmidtprijs voor de liedjes Mijn Kind van Gerard van Maasakkers en onlangs dus Welkom Thuis van Joost Spijkers.