Bergse Paula Vos bakt 1700 oliebollen voor de hele straat

De 70-jarige Paula is altijd werkzaam geweest in de verpleging. ,,Met kerst moest ik werken en vaak was ik met oud en nieuw vrij. Dus organiseerde ik speciaal voor mijn vriendinnen dan een feestje. Iedereen bracht wat mee: een fles wijn, bloemen. Totdat een vriendin bedacht dat dit geld veel beter naar het goede doel kon.”

Een jaar of vijf vierde Paula het klein: ,,Totdat ik wat meer mensen uit de Zandstraat wilde leren kennen. Als alleenstaande is het fijn als je weet wie er naast je woont.”

Goede buur

,,Toen ik jaren geleden een hartstilstand kreeg, realiseerde ik pas hoe belangrijk een goede buur is. Mijn buurman kwam elke dag met een bordje eten langs. Dat was zo fijn! Toen het weer beter ging, wilde ik de buurt beter leren kennen.” Dus stopte Paula bij heel de Zandstraat briefjes in de bus: ‘Gratis oliebollen op 31 december’.

Haar huis veranderde in de zoete inval. ,,Mensen uit de straat, familie, vrienden, vrienden van familie, iedereen kwam langs. Via de achterdeur naar binnen en langs de keuken naar de woonkamer. Daar stonden statafels met hapjes en drankjes klaar. Met zo’n 50 man tegelijk binnen, is het net een feestje. Er zijn mensen uit de Zandstraat die hier al jaren wonen en elkaar hier pas leerden kennen”, zegt Paula. En inmiddels gaat het bakken ook als een geoliede machine: ,,Mijn broer helpt al jaren mee. Terwijl de één het beslag onder de kachel laat rijzen, staat de ander oliebollen te bakken. In twee grote frietpannen bakken we zo’n 16 oliebollen tegelijk. Vorig jaar bakten we zo 1700 oliebollen.”

Goede doelen