Bergse partij GBWP: 'Open blijven kerncentrale Doel (B) leidt tot onaanvaardbare risico's'

BERGEN OP ZOOM - GBWP, de grootste fractie in de Bergse gemeenteraad, doet wederom een oproep aan het college van B en W om desnoods met juridische middelen sluiting van de Belgische kerncentrale in Doel af te dwingen. Het hernieuwde verzoek komt na een onderzoek van drie professoren van de Universiteit van Leuven die constateren dat scheuren in zowel Doel 3 en Tihange 2 leiden tot 'onaanvaardbare risico's'.

De hoogleraren stellen dat er actie ondernomen moet worden voordat het te laat is. ,,U kunt de stabiliteit van de scheurtjes in de muren van de tanks van de reactoren niet garanderen", zo staat in hun rapport te lezen.

Scheuren

Fractieleider Evert Weys van GBWP is zich een hoedje geschrokken. ,,Het is wel bijzonder dat drie hoogleraren van een gerenommeerde universiteit tot deze conclusie komen. Zeker omdat ze geen tegenstander zijn van nucleaire energie. Als die concluderen dat er sprake is van onaanvaardbare risico's, dan schrik ik daarvan." De professoren stellen vast dat de scheuren in de centrales soms groot van afmeting zijn, tot 17 centimeter, en dat het er heel veel zijn. In Doel zelfs 13.000.

FANC

Wat het raadslid verbaast is de manier waarop de FANC, de Belgisch veiligheidsautoriteit die toezicht heeft op de centrales, de conclusies terzijde schuift. Fanc-directeur Jan Bens heeft laten weten niet onder de indruk te zijn van het onderzoek. ,,Er zijn andere deskundigen die precies het tegenovergestelde zeggen. We hebben de scheuren geanalyseerd en er is geen aanleiding om de centrales stil te leggen." Weys: ,,Je zou verwachten dat ze het onderzoek goed tot zich zouden nemen. Maar dat gebeurt niet. Ik vraag me af hoe onafhankelijk deze toezichthouder is."

Rechtszaak