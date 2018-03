Bergse ouderen willen door politici gezien en gehoord worden

Bergse politici over ouderenbeleid

Jovita Dorigo (D66) 'het geld moet naar zorg, welzijn en cultuur'

Tom Cats (VVD): "De ouderen, dat is de helft van alle inwoners van de gemeente. We moeten meer-generatiewoningen bouwen, zodat de sociale omgeving mensen kan helpen."

Theo de Jong (SP): "WMO-uren moeten eerlijk ingezet worden. Minder geld, minder uren, dat kan niet de bedoeling zijn."

Annette Stinenbosch (CDA): "Ons verkiezingsprogramma staat op cd, speciaal bedoeld voor slechtzienden: het is belangrijk om iedereen bij de samenleving te betrekken."

Patrick van der Velden (GBWP) : "Het eigen woningbezit levensloop bestendig maken is een grote opgave, daar moet de gemeente leningen voor verstrekken."

John Voets (Steunpunt BOZ): "In Bergen op Zoom wordt al jaren afbraakpolitiek bedreven, we willen voorkomen dat de stad verder naar de afgrond gaat."

Corry Damen (GroenLinks): "Ik ben zelf 72 jaar: ouderen verliezen hun verstand niet met het onder worden, het wordt alleen maar beter."

Joey van Aken (PvdA); "Mensen voelen zich onveilig, durven niet meer over straat: met de fiets en de rollator moet je veilig over straat kunnen."

Piet van den Kieboom (BSD): "Ouderen willen niet zielig worden gevonden, ze willen serieus worden genomen."

Louis Weijten (Lijst Linssen): "Het Burgerpanel dat door het gemeentebestuur geraadpleegd wordt, is een selecte groep mensen: dat moet breder worden."