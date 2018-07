Bergse ouderen vestigen wereldrecord aerobics

En dat zijn er meer dan verwacht. Organisator Ger van Eekelen had gerekend op 235 deelnemers in de sporthal aan de Boulevard. Zoveel voorinschrijvingen had hij. De Bergse notaris Caroline de Maat heeft het aantal officieel vastgelegd.



Het vorige wereldrecord stamt uit 2016. Toen kwamen in het UMC in Amsterdam 127 ouderen in beweging. Nu ruim honderd meer. "Met deze actie willen we het belang van bewegen onderstrepen."