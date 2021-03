Bergse ouderen krijgen bloemetje van jongeren: ‘En ik ben niet eens jarig!’

Haar ogen schieten even vol. Een bloemetje, dat krijgt Adriana niet iedere dag. Helemaal niet van twee wildvreemde tieners die zondagmiddag de Jacquelineflat binnen komen lopen. ,,Dat doet een mens goed”, zegt Annie Bernaards, terwijl ze een laatst lepel soep naar binnen werkt. ,,Want wat is het toch een rare tijd. Sommige dagen zie je geen mens.”



Door de coronamaatregelen is het contact in de Jacquelineflat beperkt. ,,Sommige bewoners hebben daar merkbaar last van”, zegt medewerkster Marianne Koevoets. ,,De eenzaamheid onder de ouderen neemt nu echt toe. Meer dan tijdens de eerste lockdown. Wat dat betreft is een spontane actie als deze dan echt een opsteker voor ze. Hier teren ze weer een paar dagen op.”