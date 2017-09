Bergse ondernemersvereniging Sterck in actie voor Sint Maarten

Bergse partij GBWP: 'Open blijven kerncentrale Doel (B) leidt tot onaanvaardbare risico's'

12:08 BERGEN OP ZOOM - GBWP, de grootste fractie in de Bergse gemeenteraad, doet wederom een oproep aan het college van B en W om desnoods met juridische middelen sluiting van de Belgische kerncentrale in Doel af te dwingen. Het hernieuwde verzoek komt na een onderzoek van drie professoren van de Universiteit van Leuven die constateren dat scheuren in zowel Doel 3 en Tihange 2 leiden tot 'onaanvaardbare risico's'.