Bergse ondernemers: ‘Hou vol Bergenaren, we zijn er straks voor jullie’

BERGEN OP ZOOM - Net even anders dan anders, out of the box denken, het is de creatieve geesten Lieke Gladdines en Maartje Mens op het lijf geschreven. Ze staan ook wel bekend als de Cutwijven van Versvoer, een marketingbureau met creatieve, verse ideeën. De door hen gemaakte video waarin Bergse ondernemers de inwoners van hun stad een hart onder de riem steken wordt massaal gedeeld op Facebook.

Wees loyaal, maak plezier, geniet en koop lokaal! Dat is kort maar krachtig de boodschap van het filmpje dat ruim een minuut duurt. Het idee ontstond tijdens een brainstormsessie. ,,We wilden wat doen”, zegt Lieke.

Ondernemers steken Bergenaren hart onder de riem

Ondernemers moeten zich vanwege corona houden aan strenge regels. Veel zaken zijn dicht, andere winkels hebben een deurbeleid. Ondertussen liggen de straten er verlaten bij. ,,Online zie je veel inwoners die de ondernemers een oppepper geven. Hou vol, sterkte, het komt goed”, vertelt Lieke. ,,Wij wilden dat omdraaien. Met heel veel ondernemers de Bergse inwoners een hart onder de riem steken.”

De Cutwijven van Versvoer bellen zich een slag in de rondte

Het idee geboren, gaan de Cutwijven van Versvoer meteen over tot actie. Ze schrijven een verhaal, bellen zich een slag in de rondte met diverse ondernemers die allemaal laaiend enthousiast reageren. Zoveel mogelijk branches zijn opgenomen in de video: cafés, hotels, restaurants maar ook grote winkels en kleine winkels, de sportschool en de kapper.

En zo laten in totaal 26 ondernemers in de video een positief geluid horen. ,,Heb geduld, we moeten ons nu houden aan strenge coronaregels. Dat doen we, maar als dit straks voorbij is dan staan we er voor jullie. En daar hebben we ontzettend veel zin in!” Met een glimlach op hun gezicht spreken de ondernemers in de video hun vertrouwen uit in de toekomst, de overtuiging dat het goed komt.

Koop lokaal!